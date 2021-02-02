Президент "Реала" Флорентино Перес заразился коронавирусом
Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила, что президент клуба Флорентино Перес заразился коронавирусом.
"Реал" Мадрид сообщает, что наш президент Флорентино Перес сдал положительный тест на коронавирус. У него нет никаких симптомов", - говорится в сообщении.
73-летний Перес первый раз возглавлял "Реал" с 2000 по 2006 годы. С 2009 года функционер вновь занял пост президента королевского клуба. За время его работы клуб шесть раз выиграл Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14