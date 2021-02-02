Президент "Реала" Флорентино Перес заразился коронавирусом

Теги реал мадридфлорентино перескоронавирус

Президент "Реала" Флорентино Перес заразился коронавирусом

Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила, что президент клуба Флорентино Перес заразился коронавирусом.

"Реал" Мадрид сообщает, что наш президент Флорентино Перес сдал положительный тест на коронавирус. У него нет никаких симптомов", - говорится в сообщении.

73-летний Перес первый раз возглавлял "Реал" с 2000 по 2006 годы. С 2009 года функционер вновь занял пост президента королевского клуба. За время его работы клуб шесть раз выиграл Лигу Чемпионов.

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