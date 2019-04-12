Президент "Реала" и Зидан не могут договориться о трансфере Погба
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Однако президент клуба против этого трансфера. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, Флорентино Перес думает, что Погба не стоит денег, которые требует за игрока "МЮ" - 150 миллионов евро.
Также президент переживает о том, что у француза были конфликты с экс-тренером "МЮ" - Жозе Моуринью.
А еще: Азар: "Очень рад, что Зидан вернулся в "Реал"| http://soccernews.ru
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