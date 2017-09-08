Президент "Реала": "Криштиану был огорчен проблемой с налогами"

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Президент "Реала": "Криштиану был огорчен проблемой с налогами"Президент "Реала" Флорентино Перес встал на защиту форварда Криштиану Роналду, которого в Испании обвиняли в неуплате налогов.

"Мне об этом ничего не известно. Да, об этом была статья в A Bola. Видимо, им нечего было писать летом, и они решили перегнуть палку.

Криштиану был огорчен проблемой с налогами, но новостей о том, что он хочет уйти, я не слышал. Он говорил, что его в "Реале" все устраивает. Об этом все забыли, и он ушел в отпуск. В Монако он ясно дал понять, что счастлив в "Реале", что он будет играть в Лиге чемпионов и что он рад старту сезона.

То, что его обвиняют в сокрытии налогов, – это абсурд. По моей информации, ничего противозаконного он не совершал. Все обязаны платить налоги, и Роналду зарегистрирован в той же структуре, что и в свое время в Англии. Он ничего не укрывал и никаких преступлений не совершал. Об этом еще долго будут говорить, посмотрим, чем это закончиться.

Ясно одно: Роналду – лучший футболист в мире", - отметил он.

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