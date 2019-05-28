Президент "Реала": "Мы не собираемся приобретать Мбаппе и Неймара"

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что думает об информации о том, что клуб хочет купить игроков ПСЖ Мбаппе и Неймара. Об этом сообщает Onda Cero.

"Мы не общались с Зиданом по этому поводу. Однако с Мбаппе мы не говорили и не собираемся.

Также в прошлом году мы сообщали, что не хотим покупать этих игроков", - сказал Перес.

В нынешнем сезоне Мбаппе, имея в активе 33 гола, стал лучшим бомбардиром Лиги 1. У Неймара 15 голов.

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