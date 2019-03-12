Президент "Реала": "Неймар или Мбаппе? Оба"

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Президент "Реала": "Неймар или Мбаппе? Оба"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в эфире радиостанции Cadena SER ответил на вопросы об усилении состава команды.

В частности, его спросили на приобретении какого футболиста намерен сосредоточиться королевский клуб - Неймара или Килиана Мбаппе?

"Нас интересуют оба", - коротко ответил Перес.

Напомним, что Неймар и Мбаппе являются игроками ПСЖ.

Transfermarkt оценивает стоимость француза в 200 миллионов евро, а бразильца - в 180 миллионов.

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