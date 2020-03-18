Президент "Реала" обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил с обращением к болельщикам в связи с эпидемией китайского коронавируса COVID-19.
"Во первых, я желаю вам всем всего наилучшего в нынешних сложных обстоятельствах, которые мы все сейчас переживаем во всем мире. Хочу выразить солидарность тем семьям, которые пострадали от коронавируса. Все наши силы направлена на помощь пострадавшим.
Как вы уже знаете, клуб принял все меры предосторожности, чтобы предотвратить угрозу распространения вируса. Мы строго следуем всем рекомендациям медицинского персонала.
Мы все сделаем вместе. Верю, что мы снова сможем страстно наслаждаться "Реалом", как и всегда", - приводит слова Переса официальный сайт клуба.
В данный момент в Испании заболели более 11 тысяч человек. Число умерших превысило 500 человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14