Президент "Реала" оценил увольнение Лопетеги из сборной Испании

Президент "Реала" Флорентино Перес сделал заявление по поводу отставки Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.

"Мы договорились с Лопетеги и решили обнародовать эту информацию, чтобы не нанести ущерб сборной Испании перед ЧМ-2018.

Все шло хорошо, но затем произошла абсурдная ситуация. Теперь некоторые люди используют это, чтобы дискредитировать мадридский "Реал", - цитирует Переса AS.

Напомним, что 51-летний Лопетеги подписал с "Реалом" трехлетний контракт.

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