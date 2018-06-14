Президент "Реала" оценил увольнение Лопетеги из сборной Испании

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Президент "Реала" оценил увольнение Лопетеги из сборной Испании

Президент "Реала" Флорентино Перес сделал заявление по поводу отставки Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.

"Мы договорились с Лопетеги и решили обнародовать эту информацию, чтобы не нанести ущерб сборной Испании перед ЧМ-2018. 

Все шло хорошо, но затем произошла абсурдная ситуация. Теперь некоторые люди используют это, чтобы дискредитировать мадридский "Реал", - цитирует Переса AS.

Напомним, что 51-летний Лопетеги подписал с "Реалом" трехлетний контракт.

Не пропустите: "Реал" представил Лопетеги. | http://soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Просто подставили сборную, а так ничего плохого не сделали.

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РМ

я так и не понял что плохого если Лопетеги в Реале, зачем нужно было увольнять? после окончания ЧМ уволили бы. капец все принципиальные...

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