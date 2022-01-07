Президент "Реала" Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес видит выгоду в возможном переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в "Барселону".

По информации журналиста ESPN Хорхе Рамоса, руководитель королевского клуба, учитывая вероятный переезд на "Сантьяго Бернабеу" форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, хочет получить новую версию противостояния между двумя главными звёздами команд, как было в случае с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Перес уверен, что "Реалу" это принесёт серьёзную коммерческую выгоду.

"Барса" участвует в гонке за Холандом, однако не считается фаворитом из-за имеющихся финансовых проблем.

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