Президент "Реала" Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"
Фото инстаграм Эрлинга Холанда
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес видит выгоду в возможном переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в "Барселону".
По информации журналиста ESPN Хорхе Рамоса, руководитель королевского клуба, учитывая вероятный переезд на "Сантьяго Бернабеу" форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, хочет получить новую версию противостояния между двумя главными звёздами команд, как было в случае с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Перес уверен, что "Реалу" это принесёт серьёзную коммерческую выгоду.
"Барса" участвует в гонке за Холандом, однако не считается фаворитом из-за имеющихся финансовых проблем.
Не пропустите: "Манчестер Сити" определил четыре варианта усиления атаки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу"
-
Стала известна зарплата Медины в ЦСКА
-
Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА
-
Мбаппе - самый влиятельный человек во французском футболе по версии L'Equipe, Месси - третий
-
"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Лента новостей
-
Зайнутдинова нашли в Казахстане
-
Три футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса
-
"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо
-
Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу"
-
"Атлетико" надолго теряет Гризманна
-
Стала известна зарплата Медины в ЦСКА
-
Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА
-
Махрез тайно женился на 23-летней модели
-
ЦСКА сделал предложение хавбеку "Лилля"
-
Президент "Реала" Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"
-
В "Зените" прокомментировали расторжение контракта с Мамманой
-
"Эвертон" показал фото Миколенко с тренировки
-
Стали известны сроки восстановления Араухо и Френки де Йонга
-
1
Мбаппе - самый влиятельный человек во французском футболе по версии L'Equipe, Месси - третий
-
"Зенит" анонсировал участие в товарищеском турнире
-
В "Саутгемптоне" определились с будущим 40-летнего Кабальеро
-
"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
-
ПСЖ не утратил интерес к Зидану
-
Черчесов не будет учить венгерский язык
-
"Атлетико" нашёл замену Триппьеру во Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20