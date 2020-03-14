Президент "Реала" Перес и директор "Барселоны" Абидаль могли заразиться коронавирусом

Руководители мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

На прошлой неделе президент королевского клуба Флорентино Перес и директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль контактировали с вице-президентом "Фламенго" Маурисио де Маттосом, у которого диагностировали смертельно опасное заболевание.

Напомним, что в "Реале" в четверг был объявлен двухнедельный карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока баскетбольной команды.

Что касается "Барсы", то клубом были отменены все тренировочные занятия на фоне приостановки розыгрыша Примеры и переноса матчей Лиги Чемпионов.

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