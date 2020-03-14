Президент "Реала" Перес и директор "Барселоны" Абидаль могли заразиться коронавирусом

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Президент "Реала" Перес и директор "Барселоны" Абидаль могли заразиться коронавирусом

Руководители мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

На прошлой неделе президент королевского клуба Флорентино Перес и директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль контактировали с вице-президентом "Фламенго" Маурисио де Маттосом, у которого диагностировали смертельно опасное заболевание.

Напомним, что в "Реале" в четверг был объявлен двухнедельный карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока баскетбольной команды.

Что касается "Барсы", то клубом были отменены все тренировочные занятия на фоне приостановки розыгрыша Примеры и переноса матчей Лиги Чемпионов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ох,Димон и Хрыстя обрадовались

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Mutaloff
Mutaloff

Забудь о них,нет их больше на этом сайте,пропали без вести,хотя я желаю Пересу просто уйти в отставку,вреда ни в коем случае.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Они здесь есть...Ты невнимателен...

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