Президент "Реала" Перес: "Нам будет не хватать Роналду до конца жизни"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о своём отношении к нападающему Криштиану Роналду, который год назад ушёл из королевского клуба в "Ювентус".

Напомним, что руководитель "бланкос" побывал на церемонии вручения португальцу награды "Легенда" от издания Marca.

"Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Нам будет не хватать его до конца жизни", - цитирует Переса AS.

34-летний Роналду выступал за "Реал" на протяжении 9 сезонов, в его активе 438 матчей, 450 голов и 131 ассист.

Не пропустите: Роналду жалеет об уходе из "Реала". | http://soccernews.ru