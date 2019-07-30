Президент "Реала" Перес: "Нам будет не хватать Роналду до конца жизни"

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Президент "Реала" Перес: "Нам будет не хватать Роналду до конца жизни"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о своём отношении к нападающему Криштиану Роналду, который год назад ушёл из королевского клуба в "Ювентус".

Напомним, что руководитель "бланкос" побывал на церемонии вручения португальцу награды "Легенда" от издания Marca.

"Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Нам будет не хватать его до конца жизни", - цитирует Переса AS.

34-летний Роналду выступал за "Реал" на протяжении 9 сезонов, в его активе 438 матчей, 450 голов и 131 ассист.

Не пропустите: Роналду жалеет об уходе из "Реала". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,а зачем ему намекнул на дверь,когда он возмутился планом Переса по Бэйлу.

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