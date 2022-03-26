Президент "Реала" Перес провёл встречу с Анчелотти: подробности

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Президент "Реала" Перес провёл встречу с Анчелотти: подробности

Фото твиттер "Реала"

СМИ узнали о полуторачасовой беседе президента "Реала" Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации Marca, встреча состоялась в пятницу на клубной базе в Вальдебебасе.

Перес выразил итальянскому наставнику полную поддержку и похвалил за работу в нынешнем сезоне.

Таким образом, президент "Реала" дал понять Анчелотти, что разгром в Эль Класико (0:4) не повлиял на его положение.

Напомним, что "сливочные" уверенно лидируют в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. Также они дошли до 1/4 финала Лиги Чемпионов, где встретятся с "Челси".

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