Президент "Реала" Перес провёл встречу с Анчелотти: подробности
Фото твиттер "Реала"
СМИ узнали о полуторачасовой беседе президента "Реала" Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти.
По информации Marca, встреча состоялась в пятницу на клубной базе в Вальдебебасе.
Перес выразил итальянскому наставнику полную поддержку и похвалил за работу в нынешнем сезоне.
Таким образом, президент "Реала" дал понять Анчелотти, что разгром в Эль Класико (0:4) не повлиял на его положение.
Напомним, что "сливочные" уверенно лидируют в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. Также они дошли до 1/4 финала Лиги Чемпионов, где встретятся с "Челси".
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