Президент "Реала" Перес провёл встречу с Серхио Рамосом

Вечером 7 марта в Мадриде состоялась встреча президента "Реала" Флорентино Переса и капитана столичной команды Серхио Рамоса, сообщает AS.

По сведениям издания, функционер и футболист провели беседу, в ходе которой обсудили свой недавний конфликт.

Напомним, что Перес пригрозил выгнать Рамоса из "Реала", на что защитник ответил: "Заплати мне, и я уйду".

На данный момент неизвестно, каковы итоги этой встречи.

За последнюю неделю "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а также позволил "Барселоне" оторваться в Примере на 12 очков.

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