Президент "Реала" полетел в Лондон вместе с командой

Фото: сайт мадридского "Реала"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес полетел вместе со всей командой на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет 5 мая, в 22:00 по московскому времени в Лондоне, на стадионе Стэмфорд Бридж.

Напомним, что первый матч между этими командами закончился со счетом 1:1, голами отметились Кристиан Пулишич ("Челси") и Карим Бензема ("Реал Мадрид").

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