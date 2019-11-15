Президент "Реала" получил назначение на почетный пост

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Президент "Реала" получил назначение на почетный пост
Президент "Реала" Флорентино Перес возглавил Всемирную футбольную ассоциацию, сообщает Marca.

По сведениям издания, организация будет заниматься вопросами курирования будущего клубного чемпионата мира.

На встрече присутствовали делегации "Реала", "Милана", "Бока Хуниорс", "Ривер Плейт", "Америки" (Мексика), "Окленда" (Новая Зеландия), "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай) и "Мазембе" (ДР Конго).

"Реал" является рекордсменом по числу побед на клубном чемпионате мира. Королевский клуб четыре раза выигрывал турнир.

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