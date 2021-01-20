Президент "Реала" пообщался с Роналду в Турине

Президент "Реала" Флорентино Перес в ходе своего визита в Турин встретился с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По сведениям El Chiringuito TV, встреча прошла на базе "старой синьоры", однако тема разговора остается неизвестной.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За это время он провел 438 матчей и забил 451 гол.

В составе мадридского клуба португалец завоевал 15 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.

Читайте также: Президенты "Ювентуса" и "Реала" провели встречу в Турине. | http://soccernews.ru