Президент "Реала" пообщался с Роналду в Турине

Теги реал мадридювентусфлорентино перескриштиану роналду

Президент "Реала" пообщался с Роналду в Турине

Президент "Реала" Флорентино Перес в ходе своего визита в Турин встретился с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По сведениям El Chiringuito TV, встреча прошла на базе "старой синьоры", однако тема разговора остается неизвестной.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За это время он провел 438 матчей и забил 451 гол.

В составе мадридского клуба португалец завоевал 15 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.

Читайте также: Президенты "Ювентуса" и "Реала" провели встречу в Турине. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Генич высказался о возможной реформе РПЛ

Генич высказался о возможной реформе РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов