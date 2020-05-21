Президент "Реала" посетил тренировку клуба и пообщался с Зиданом

Президент "Реала" Флорентино Перес посетил тренировку клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Функционер пообщался с главным тренером Зинедином Зиданам и некоторыми футболистами. Все находились в защитных масках.

Напомним, мадридцы приступили к групповым тренировкам с 18 мая. Рестарт сезона, скорее всего, состоится в июне.

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