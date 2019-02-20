Президент "Реала" провел встречу с главным тренером команды



Президент "Реала" Флорентино Перес встретился с главным тренером команды Сантьяго Солари, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, встреча прошла вчера, 19 февраля, в мадридском ресторане и продлилась около двух часов. Также на ней присутствовали два директора "Реала" – Хосе Анхель Санчес и Рамон Мартинес.

На встрече обсуждались результаты команды, а также отдельно ситуации с Марсело, Иско или Винисиусом.

Напомним, что Солари возглавил "Реал" по ходу сезона, подписав контракт до лета 2020 года.

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