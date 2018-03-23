Президент "Реала" решил лично оценить игру Алиссона
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил лично оценить игру вратаря "Ромы" Алиссона, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, босс "сливочных" планирует следить за бразильским стражем ворот в противостоянии с "Барселоной" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.
Если в матчах с "сине-гранатовыми" Алиссон сумеет проявить себя, то Перес всерьёз задумается о его приобретении летом 2018 года.
Не пропустите: Мончи: "Реал" не делал предложений "Роме" по Алиссону". | http://soccernews.ru
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|Бетис
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|Эйбар
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|Леганес
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|29
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|Леванте
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|Лас Пальмас
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|Депортиво Ла-Корунья
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