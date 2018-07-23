Президент "Реала" сделал громкое заявление об украинском новичке команды



Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал переход в команду украинского вратаря Андрея Лунина.

"Мы стремимся приобретать самых талантливых игроков мира, которые могут стать лучшими в ближайшее годы. Я благодарен Лунину за переход в "Реал". Ему всего 19 лет, а он вызывается в сборную Украины. Лунин станет большим игроком в будущем", - приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" за 8,5 миллионов евро и подписал с королевским клубом шестилетний контракт.

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