Президент "Реала" сделал громкое заявление об украинском новичке команды

Теги реал мадридфлорентино пересандрей лунин

Президент "Реала" сделал громкое заявление об украинском новичке команды
Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал переход в команду украинского вратаря Андрея Лунина.

"Мы стремимся приобретать самых талантливых игроков мира, которые могут стать лучшими в ближайшее годы. Я благодарен Лунину за переход в "Реал". Ему всего 19 лет, а он вызывается в сборную Украины. Лунин станет большим игроком в будущем", - приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" за 8,5 миллионов евро и подписал с королевским клубом шестилетний контракт.

Не пропустите: "Реал" представил Лунина (фото). | http://soccernews.ru

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