Президент "Реала" сделал подарок арбитру после матча с "Бетисом"

Теги реал мадридфлорентино перес

Президент "Реала" сделал подарок арбитру после матча с "Бетисом"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вручил памятный подарок арбитру Ундиано Мальенко, который обслуживал матча его команды с "Бетисом" (0:2) в 38-м туре чемпионата Испании.

После этого матча Мальенко завершил судейскую карьеру, и Перес подарил ему уменьшенную копию стадиона "Реала".

45-летний Мальенко за свою карьеру отработал на 346 матчах Примеры, что является рекордом турнира. На первом матче в Примере он отработал в возрасте 26 лет, и это также рекорд.

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