Президент "Реала" сделал важное заявление о трансферной политике клуба



Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что приоритетом в трансферной политике клуба теперь является приобретение молодых талантов.

"Футбольный рынок очень изменился и мы вынуждены адаптироваться к новой реальности. Мы не можем забывать о молодежной команде, она играет ключевую роль в нашей идентичности.

Мы сумели приобрести прекрасных игроков Одриосолу и Винисиуса. "Реал" будет всячески поддерживать их и доверять им, чтобы они стали лучшими в мире. Поэтому "Реал" усиливает процесс поиска молодых игроков", – приводит слова Переса Marca.

Напомним, что "Реал" приобрел 22-летнего Одриосолу за 30 миллионов евро, а 18-летний Винисиус обошелся клубу в 45 миллионов. Также королевский клуб намерен приобрести игроков "Челси" - вратаря Тибо Куртуа и полузащитника Эдена Азара.

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