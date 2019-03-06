Президент "Реала" связывался с Зиданом
Президент "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с главным тренером Сантьяго Солари. Об этом сообщает El Chiringuito.
По данным издания, руководство команды очень недовольно результатами команды в последнее время. Решающим станет матч 27-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом".
Президент уже связывался с экс-тренером команды Зинедином Зиданом и предложил ему снова возглавить команду. Француз отказался, сообщив, что на данный момент не может этого сделать.
Ранее в СМИ была информация о том, что на 46-летнего специалиста претендуют "Челси" и "Ювентус".
Зидан был главным тренером "Реала" с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы трижды выигрывали Лигу чемпионов и один раз становились победителями чемпионата Испании.
Не пропустите: Моуринью высказался о своем возможном будущем в "Реале"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Баварии" прокомментировали решение Лёва по поводу состава сборной Германии
-
Семак назвал игроков, которые не смогут помочь "Зениту" в матче с "Вильярреалом"
-
Молодая звезда "Реала" пропустит около двух месяцев из-за травмы
-
"Спартак" предложил Леониду Трахтенбергу новую должность
-
Как Артур Джонсон научил "Реал" играть в футбол
Лента новостей
-
Экс-тренер вратарей "Рубина" перебрался в "Ростов"
-
Сарри ярко высказался о своем сопернике в 1/8 Лиги Европы
-
Анчелотти рассказал об ожиданиях от матча с "Зальцбургом"
-
1
Президент "Реала" связывался с Зиданом
-
Моуринью высказался о своем возможном будущем в "Реале"
-
Дом нового тренера "Лестера" ограбили
-
Тухель мощно высказался о звезде ПСЖ
-
ФИФА отчиталась о своих доходах за последний четырехлетний цикл
-
"Реал" определился с заменой Бэйлу
-
В "Баварии" прокомментировали решение Лёва по поводу состава сборной Германии
-
Семак назвал игроков, которые не смогут помочь "Зениту" в матче с "Вильярреалом"
-
Икарди обратился с просьбой к "Интеру"
-
В "Мольде" надеются на возвращение Сульшера
-
Молодая звезда "Реала" пропустит около двух месяцев из-за травмы
-
Бартомеу прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов
-
Де Йонг поделился впечатлениями от победы "Аякса" над "Реалом"
-
Экс-игрок "Спартака" Промес вызван в сборную Голландии
-
"Спартак" предложил Леониду Трахтенбергу новую должность
-
Как Артур Джонсон научил "Реал" играть в футбол
-
Мельгарехо вызван в сборную Парагвая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22