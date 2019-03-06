Президент "Реала" связывался с Зиданом

Президент "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с главным тренером Сантьяго Солари. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным издания, руководство команды очень недовольно результатами команды в последнее время. Решающим станет матч 27-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом".

Президент уже связывался с экс-тренером команды Зинедином Зиданом и предложил ему снова возглавить команду. Француз отказался, сообщив, что на данный момент не может этого сделать.

Ранее в СМИ была информация о том, что на 46-летнего специалиста претендуют "Челси" и "Ювентус".

Зидан был главным тренером "Реала" с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы трижды выигрывали Лигу чемпионов и один раз становились победителями чемпионата Испании.

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