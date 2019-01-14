Президент "Реала" угрожает Федерации футбола Испании
Глава "Реала" Флорентино Переса конфликтует с Федерацией футбола Испании.
Как сообщает AS, Перес недоволен работой системы видеоповторов на последних двух матчах против "Реал Сосьедада" (0:2) и "Бетиса" (2:1), в которых по его мнению VAR допустила много ошибок.
Отмечается, что Перес угрожает покинуть совет директоров Королевской испанской федерации футбола, членом которой он стал в декабре прошлого года.
После 19 туров "Реал" идет на 4-й позиции отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|19
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11