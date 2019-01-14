Президент "Реала" угрожает Федерации футбола Испании

Глава "Реала" Флорентино Переса конфликтует с Федерацией футбола Испании.

Как сообщает AS, Перес недоволен работой системы видеоповторов на последних двух матчах против "Реал Сосьедада" (0:2) и "Бетиса" (2:1), в которых по его мнению VAR допустила много ошибок.

Отмечается, что Перес угрожает покинуть совет директоров Королевской испанской федерации футбола, членом которой он стал в декабре прошлого года.

После 19 туров "Реал" идет на 4-й позиции отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.

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