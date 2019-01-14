Президент "Реала" угрожает Федерации футбола Испании

3 Теги реал мадридфлорентино перессистема видеоповторов var

Президент "Реала" угрожает Федерации футбола Испании

Глава "Реала" Флорентино Переса конфликтует с Федерацией футбола Испании.

Как сообщает AS, Перес недоволен работой системы видеоповторов на последних двух матчах против "Реал Сосьедада" (0:2) и "Бетиса" (2:1), в которых по его мнению VAR допустила много ошибок.

Отмечается, что Перес угрожает покинуть совет директоров Королевской испанской федерации футбола, членом которой он стал в декабре прошлого года.

После 19 туров "Реал" идет на 4-й позиции отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Красавчик. Но нужно было быть последовательным и выходить из УЕФА с её ЛЧ ещё тогда, когда Рамос забил из метрового офсайда Атлетико на последней минуте и отнял у Атлетико кубок.

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заднеприводная мразь
заднеприводная мразь

Подожди, что ты запоёшь когда и в ЛЧ внедрят VAR?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

А зачем ты свое погоняло своим ником на сайте сделал?

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