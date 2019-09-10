Президент "Реала" высказался о неудачном прошлом сезоне
Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал неудачу прошлого сезона, а также выразил надежду на будущие успехи.
"Успех предыдущих сезонов расслабил нас. Теперь мы должны вернуться на вершину. Зидан и эти игроки стали чемпионами, они должны сделать это снова. Мы плохо выступили в прошлом сезоне, поэтому должны принимать критику", - приводит слова Переса Marca.
В прошлом сезоне "Реал" занял третье место в чемпионате Испании и вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ранее королевский клуб трижды подряд выиграл главный европейский клубный турнир.
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