Президент "Реала" высказался о возможном создании европейской Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что он поддерживает идею создания европейской Суперлиги.

"Футбол нуждается в формулах, которые сделают его более конкурентоспособным и увлекательным. "Реал" принимал участие во всех нововведениях и защищал их в нашем спорте. Мы были единственным учредителем ФИФА в 1904 году вместе с семью федерациями. В 1955 году L'Equipe и Мадрид пропагандировали создание Кубка Европейских Чемпионов, революционного турнира, который навсегда изменил историю футбола.



Сейчас мы поддерживаем идею создания европейской Суперлиги. Нам нужны новые качественные изменения. Как любит говорить президент Инфантино, мы хотим защитить наших болельщиков, ведь с нынешним календарем они даже не понимают, в каком турнире выступает их команда. Многие игроки возвращаются в клубы с травмами. Футбольная реформа не может ждать дольше. Мы готовы взять на себя ответственность и бороться за перемены. Суперлига – это высшая конкурентоспособность и качество продукта", - приводит слова Переса AS.

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