Президент "Реала": "Йович мечтал оказаться у нас"

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал переход в команду сербского нападающего Луки Йовича.

"Со следующего сезона стартует наш новый сезон. Мы должно хорошо поработать, так как последние результаты не оправдали ожиданий. Но мы никогда не сдаемся и намерены жто доказать. Выиграть четыре Лиги Чемпионов из пяти, это невероятный подвиг, величину которого мы осознаем только позднее.

Йовичем интересовались еще несколько топ-клубов, но он мечтал играть в "Реале". Он хотел стать частью легенды и сделал это. Мы гордимся тем, что в детстве Лука спал с футболкой "Реала", - приводит слова Переса Real Madrid Info.

Напомним, что 21-летний Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

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