Президент РФПЛ назвал город, который примет матч за Суперкубок России

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что матч за Суперкубок России состоится в Нижнем Новгороде.

"Мы согласуем решение правления с Российским футбольным союзом, который является соорганизатором соревнования, и попозже объявим время. Туда очень удобно добираться болельщикам, хорошее железнодорожное сообщение из Петербурга до Москвы и из Москвы до Нижнего Новгорода, запущено много поездов. А если вспомнить историю, в городе была команда "Локомотив", поэтому там много болельщиков, что очень здорово" - заявил Прядкин.

"Буквально только что завершилось заседание правления РФПЛ, на котором было принято решение провести Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Это большая честь для нас - провести матч такого уровня. Приятно, что РФПЛ остановила свой выбор именно на Нижнем Новгороде. Не сомневаюсь, что матч за Суперкубок станет настоящим спортивным праздником для нижегородских болельщиков и гостей города" - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в матче за Суперкубок России сыграют "Локомотив" и "Тосно". | http://soccernews.ru