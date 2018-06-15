Президент РФПЛ назвал сроки восстановления Дзагоева

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Президент РФПЛ назвал сроки восстановления Дзагоева

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал сроки восстановления полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева.

"Дзагоев выбыл на одну-две недели. Очень его жаль" - сказал Прядкин.

Напомним, что Дзагоев получил травму в середине первого тайма вчерашнего матча ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Согласно предварительному диагнозу, у него повреждение задней поверхности бедра. 

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