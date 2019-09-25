Президент РФС Дюков: "Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории"

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Президент РФС Дюков: "Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории"

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарии касательно выбора Санкт-Петербурга местом проведения финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

"Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира - финала Лиги Чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта.

"Газпром Арена" имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург - гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги Чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!" - сказал Дюков

Напомним, что вместимость "Газпром Арены" составляет 67800 человек.

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