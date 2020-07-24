Президент РФС Дюков объяснил отказ от расширения РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему инициатива об увеличении числа участников РПЛ не получила поддержки.

"Это решение было бы неправильным, оно нарушает принцип целостности соревнований и спортивный принцип. Нельзя менять правила не то что по ходу, а уже после того, как соревнования завершились. Коронавирус стал неким форс-мажором, но когда мы принимали решение о возобновлении, все знали что есть COVID, что нам придётся доигрывать и что в чемпионате будет 16 команд", - заявил Дюков.

Напомним, что расширение РПЛ лоббировали президент лиги Сергей Прядкин, а также вылетевшие в ФНЛ "Крылья Советов" и "Оренбург".

Однако на вчерашнем общем собрании большинство клубов проголосовали против предлагаемой реформы.

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