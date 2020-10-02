Президент РФС Дюков оценил последние выступления сборной России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями о результатах национальной сборной за последний год.

"Всех нас радуют успешные выступления сборной России. Команда отобралась на Чемпионат Европы и одержала 10 побед в 12 матчах в 2019 и 2020 году. В рейтинге ФИФА сборная за 18 месяцев поднялась сразу на 18 позиций - до 32-го места", - сказал Дюков.

Напомним, что сборная России пробилась в финальную часть Евро-2020, где сыграет на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.

В Лиге Наций команда Станислава Черчесова стартовала с двух побед над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

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