Президент РФС Дюков ответил Федуну на претензии о месте проведения матча "Зенит" - "Спартак"

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Президент РФС Дюков ответил Федуну на претензии о месте проведения матча "Зенит" - "Спартак"

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на заявление владельца московского "Спартака" Леонида Федуна касательно выбора в пользу Санкт-Петербурга при определении места проведения матча 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "красно-белыми".

"Мы знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального. Что касается того, что решения продавливаются в пользу "Зенита", то это не так. Если бы это было так, чемпионат России не возобновлялся. Вы не видите медалей на груди у игроков "Зенита". РФС совершил ошибку в регламенте, и любое решение подвергнется критике. И оно подверглось. Это решение действительно справедливое. Комментарий Федуна - на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь", - сказал Дюков.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".

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