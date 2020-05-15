Президент РФС Дюков высказался о скором возобновлении российского футбольного сезона

Теги рфсрплалександр дюков

Президент РФС Дюков высказался о скором возобновлении российского футбольного сезона

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарии по поводу скорого возобновления чемпионата и Кубка страны.

"Возвращение позволит соблюсти спортивные принципы. Это позволит если не полностью, то в значительной мере выполнить обязательства перед партнёрами, в том числе телевещателем. Возвращения футбола ждут все болельщики, все скучают по футболу. В ситуации дефицита контента возвращение футбола даст нам возможность привлечь внимание тех россиян, которые раньше, возможно, футболом не интересовались. Кроме того, затягивание паузы могло бы создать риск замещения футбола другими увлечениями и вариантами времяпрепровождения. Возвращение футбола станет позитивным сигналом обществу о том, что мы возвращаемся к привычному образу жизни. Решение будет иметь важную социальную роль", - сказал Дюков.

Напомним, что возобновление РПЛ запланировано на 21 июня, а Кубка России - на 24 июня.

Пауза в обоих турнирах длится уже два месяца. В марте российский футбольный сезон пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России. | http://soccernews.ru
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