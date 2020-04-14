Президент РФС Дюков высказался о сроках возобновления чемпионата России

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Президент РФС Дюков высказался о сроках возобновления чемпионата России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков порассуждал о возможных сроках возобновления РПЛ.

"Первая неделя июня? Такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным. То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно. В отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождёмся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию", - сказал Дюков.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Пауза в турнире продлится как минимум до 31 мая.

В стране растёт число заражённых смертельно опасной инфекцией - сегодня была преодолена отметка в 21 тысячу человек.

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