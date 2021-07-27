Президент РФС: "Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник"

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Президент РФС: "Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник" Фото: твиттер РФС

Глава РФС Александр Дюков поделился мнением о лимите на легионеров.

"Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник. Его утверждает министр спорта. Сейчас обсуждаем с правительством и лично с Чернышенко возможные изменения. Я считаю, что от лимита больше вреда, чем пользы.

Последний лимит - это шаг вперед: выросло игровое время для молодых россиян, клубы начали ответственнее подходить к подписанию легионеров. Однако у этого лимита тоже есть свой потолок. Пока не знаю результатов дискуссии с правительством, возможно, в ближайшее время будут изменения", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме "8+17".

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