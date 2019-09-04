Президент РФС - о покупке Сутормина за 50 тысяч рублей: "Сделка вызывает вопросы, но регламент не был нарушен"

Теги рфсалександр дюковалексей суторминзенит санкт-петербургрубинтрансферы

Президент РФС - о покупке Сутормина за 50 тысяч рублей: "Сделка вызывает вопросы, но регламент не был нарушен"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандальную сделку по переходу полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" за 50 тысяч рублей.

"Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламент не был нарушен, поэтому этот трансфер зарегистрирован. У РПЛ не было оснований не зарегистрировать этот трансфер. А если говорить о сути этой сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы.

Что может сделать РФС и как отреагировать - это внести изменения в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили квалифицированного футболиста, получали вознаграждение за эту работу. Механизм солидарности должен работать. Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению соответствующих изменений в регламент", - сказал Дюков.

Напомним, что рыночная стоимость 25-летнего Сутормина оценивается в 3,5 миллиона евро или 256 миллионов рублей.

Не пропустите: Президент РПЛ Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована полная турнирная сетка Кубка России

Опубликована полная турнирная сетка Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов