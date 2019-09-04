Президент РФС - о покупке Сутормина за 50 тысяч рублей: "Сделка вызывает вопросы, но регламент не был нарушен"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандальную сделку по переходу полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" за 50 тысяч рублей.

"Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламент не был нарушен, поэтому этот трансфер зарегистрирован. У РПЛ не было оснований не зарегистрировать этот трансфер. А если говорить о сути этой сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы.

Что может сделать РФС и как отреагировать - это внести изменения в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили квалифицированного футболиста, получали вознаграждение за эту работу. Механизм солидарности должен работать. Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению соответствующих изменений в регламент", - сказал Дюков.

Напомним, что рыночная стоимость 25-летнего Сутормина оценивается в 3,5 миллиона евро или 256 миллионов рублей.

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