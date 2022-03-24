Президент РФС объяснил, почему в чемпионате России не будет иностранных клубов
Фото твиттер РФС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему привлечение в РПЛ команд из других стран пока невозможно.
"Мы не рассматриваем такую возможность. Если ФИФА и УЕФА поддержат, то мы переформатируем турнир. На данный момент это возможно только с разрешения этих организаций", - заявил Дюков.
Ранее обсуждались перспективы приглашения в российский чемпионат клубов из Беларуси и Казахстана.
Напомним, что в среду исполком РФС отказал в расширении РПЛ с 16 до 18 участников.
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