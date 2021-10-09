Президент РФС оценил игру сборной России против Словакии

Фото: твиттер РФС

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на победу сборной России над Словакией (1:0).

"Игра была непростой. К качеству игры, конечно же, есть вопросы. Однако вы знаете, что сборная испытывает серьезные кадровые проблемы. Важно было добиться победы. Мы ее и одержали.

Я вижу прогресс. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать", - заявил Дюков.

Читайте также: Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru