Президент РФС оценил вероятность приостановки чемпионата России из-за коронавируса

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о ситуации с коронавирусом в российских клубах.

"Текущая ситуация по коронавирусу находится в негативной динамике, ситуация становится более сложной. Отслеживаем то, что происходит. Готовимся к различным сценариям развития событий. Не хочу вдаваться в детали и разбирать с точки зрения вирусологии. На данный момент мы исходим из того, что до Нового года и РПЛ, и ФНЛ точно смогут провести те матчи, которые были запланированы. Мы не видим предпосылок к приостановке чемпионатов. Да, октябрь будет непростым, стоит ждать нового пика. Но дальше этот рост должен прекратиться в течение месяца", - приводят слова Дюкова российские СМИ.

Напомним, что за последние несколько месяцев вспышки коронавируса происходили в "Ростове", "Сочи", "Роторе", "Динамо" и других клубах.

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