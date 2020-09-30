Президент РФС оценил вероятность приостановки чемпионата России из-за коронавируса
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о ситуации с коронавирусом в российских клубах.
"Текущая ситуация по коронавирусу находится в негативной динамике, ситуация становится более сложной. Отслеживаем то, что происходит. Готовимся к различным сценариям развития событий. Не хочу вдаваться в детали и разбирать с точки зрения вирусологии. На данный момент мы исходим из того, что до Нового года и РПЛ, и ФНЛ точно смогут провести те матчи, которые были запланированы. Мы не видим предпосылок к приостановке чемпионатов. Да, октябрь будет непростым, стоит ждать нового пика. Но дальше этот рост должен прекратиться в течение месяца", - приводят слова Дюкова российские СМИ.
Напомним, что за последние несколько месяцев вспышки коронавируса происходили в "Ростове", "Сочи", "Роторе", "Динамо" и других клубах.
Не пропустите: Тьяго Алькантара заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Диего Коста может перейти в ПСЖ
-
Основной вратарь "Зенита" вернулся в строй
-
"Дженоа" предложил Шомуродову выгодный контракт
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Йовича
-
"Ювентус" и "Интер" нацелились на Маркоса Алонсо
-
"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу защитника "Арсенала"
-
Эден Азар вновь получил травму
-
"Манчестер Сити" теряет Зинченко
-
Президент РФС оценил вероятность приостановки чемпионата России из-за коронавируса
-
Пять футболистов из РПЛ вызваны в сборную Швеции на товарищеский матч с Россией
-
Линекер прокомментировал поступок Дайера, который убежал в туалет во время матча с "Челси"
-
"Родина" обыграла "Енисей" в Кубке России. В группе также играет "Спартак"
-
Месси объяснил свои критические слова в адрес "Барселоны" после ухода Суареса
-
"Динамо" может возглавить иностранный тренер
-
В "Химках" рассказали о переговорах с Глушаковым
-
РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ
-
РФС назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ
-
"Астон Вилла" арендовала хавбека "Челси" Баркли
-
Министерство здравоохранения Италии требует приостановить Серию А
-
"Зенит" заинтересован в хавбеке "Атлетико" Эррере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22