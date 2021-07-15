Президент РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки

Теги россиярфсстанислав черчесовалександр дюков

Президент РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов действительно не стал требовать компенсацию за досрочное расторжение контракта с РФС, об этом сообщил глава союза Александр Дюков.

"Черчесов отказался от неустойки? Да, подтверждаю это", - сказал Дюков.

Черчесов возглавлял российскую сборную с августа 2016 года. В отставку его отправили ровно неделю назад.

Ранее сообщалось, что тренер отказался от неустойки в размере 5 миллионов евро.

Не пропустите: Имя нового тренера сборной России объявят в течение недели. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роббен окончательно завершил карьеру

Роббен окончательно завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов