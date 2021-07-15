Президент РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов действительно не стал требовать компенсацию за досрочное расторжение контракта с РФС, об этом сообщил глава союза Александр Дюков.

"Черчесов отказался от неустойки? Да, подтверждаю это", - сказал Дюков.

Черчесов возглавлял российскую сборную с августа 2016 года. В отставку его отправили ровно неделю назад.

Ранее сообщалось, что тренер отказался от неустойки в размере 5 миллионов евро.

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