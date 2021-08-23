Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров

Теги рфсалександр дюков

Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров

Фото твиттер РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о планах рассмотреть вариант с отменой лимита на легионеров в РПЛ.

"Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне 2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше", - сказал Дюков.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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