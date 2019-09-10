Президент РФС подвёл итоги матча Россия - Казахстан

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Президент РФС подвёл итоги матча Россия - Казахстан

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал победу национальной сборной над Казахстаном в матче шестого тура квалификации Евро-2020.

"Вчера была непростая игра. Было непросто эмоционально восстановиться после Глазго. Не всё получалось в начале, но потом команда проявила свои лучшие качества и забила гол. Могу сказать, что мы поступательно движемся к Евро-2020", - сказал Дюков.

Напомним, что Россия одолела Казахстан благодаря голу на 89-й минуте. В активе команды 5 побед в 6 турах отбора.

Не пропустите: Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Казахстаном. | http://soccernews.ru
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