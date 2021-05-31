Президент РФС прокомментировал ситуацию вокруг Суперлиги

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал судебную борьбу между УЕФА и клубами-организаторами Суперлиги.

"Судя по всему, руководители "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", говоря по-русски, закусили удила и пытаются выжать из этой ситуации максимум. Думаю, что аргументов у УЕФА все-таки будет больше, потому что, по сути дела, эта Суперлига становится монополистом.

Они сфокусируют все доходы от телевидения и контрактов у себя и будут эти деньги распределять между собой. Тогда как УЕФА распределяет средства в пропорциональном соотношении и по принципу солидарности между не только футбольными клубами, но и между национальными ассоциациями. У меня ощущение, что будет какая-то серьезная борьба, но все-таки у УЕФА больше прав", — цитирует Колоскова "Газета.Ru".

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