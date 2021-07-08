Президент РФС прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России
Фото: "Спорт-Экспресс"/Автор неизвестен
Президент РФС Александр Дюков высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — сказал функционер.
Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Также не пропустите: "Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Глава Ла Лиги высказался о ситуации с Месси
-
РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша
-
Стали известны детали перехода Жиру в "Милан"
-
"Атлетико" продлил контракт с Симеоне
-
Быстров прокомментировал отставку Черчесова
-
Верратти высказался о пенальти в матче Англия - Дания
-
Орлов назвал тренера, который должен возглавить сборную России
-
Президент РФС прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России
-
Стал известен главный арбитр финала Евро-2020
-
"Марсель" подписал голкипера "Ромы"
-
Виктор Гончаренко поделился целями "Краснодара" на следующий сезон
-
Роберто Мартинес высказался о своем будущем в сборной Бельгии
-
Моуринью поделился причинами своего прихода в "Рому"
-
Агент Виллаш-Боаша высказался о слухах о назначении португальца на пост главного тренера сборной России
-
1
Куман будет не против, если Коутиньо останется в "Барселоне"
-
"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии"
-
1
Черчесов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России
-
Мостовой высказался по поводу увольнени Черчесова с поста главного тренера сборной России
-
1
Широков высказался об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной России
-
Губерниев поделился мнением об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной России