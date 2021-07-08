Президент РФС прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России

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Президент РФС Александр Дюков высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — сказал функционер.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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