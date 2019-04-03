Президент РФС прокомментировал внедрение системы VAR в российском футболе

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о скором начале работы системы VAR в полуфинальных матчах Кубка страны.

"Российский футбол входит в новую эру - внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей", - заявил Дюков.

Напомним, что внедрение VAR в матчах российской Премьер-лиги запланировано на следующий сезон.

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