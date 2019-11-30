Президент РФС рассказал о ходе переговоров с Черчесовым о новом контракте

Теги россиястанислав черчесовалександр дюков

Президент РФС рассказал о ходе переговоров с Черчесовым о новом контракте

Глава РФС Александр Дюков прояснил ситуацию с продлением соглашения с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

"Был отборочный раунд, сегодня состоялась жеребьевка, теперь у нас есть время для обсуждения этого вопроса. Думаю, в скором времени мы придем к соглашению", - заявил Дюков.

Отметим, что нынешний договор Черчесова был заключен по схеме "2+2".

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