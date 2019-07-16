Президент РФС рассказал о внедрении системы VAR в чемпионате России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с внедрением видеоповторов в матчах РПЛ.

"РФС взял на себя ответственность за заключение всех необходимых договоров. Думаю, что на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны. Сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА для того, чтобы, по крайней мере, на одном из матчей официально использовать VAR в онлайн-режиме. Поэтому мы рассчитываем на то, что, начиная со второго тура, официально будет использована VAR на матчах Премьер-лиги, что это будет иметь место", - сказал Дюков.

Ожидалось, что видеоповторы будут использоваться с первого тура РПЛ, но из-за проблем с заключением договоров с контрагентами внедрение системы пришлось отложить.

Стоит отметить, что VAR будет использован в Премьер-лиге впервые. Ранее система применялась только на решающих матчах Кубка России, а также в стыковых поединках за место в высшем дивизионе.

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