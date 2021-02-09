Президент РФС вспомнил о позорном поражении сборной России от Сербии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о последнем на сегодняшний день матче национальной сборной.

Напомним, что 18 ноября россияне в гостях были разгромлены сборной Сербии со счётом 0:5, из-за чего не смогли пробиться в дивизион А Лиги Наций.

"Поражение в Белграде получилось болезненным и резонансным, все его переживали. Было больно и горько. Но такие игры бывают у каждой сборной. Это часть футбола. Все болельщики, руководители футбола проходят через это. Надо всё-таки понимать, что объективно сборная на тот момент оказалась не в самой лучшей ситуации. 11-12 игроков, которых планировал использовать наш тренерский штаб, не смогли принять участие в этом матче по разным причинам: карточки, травмы, ковид. На самом деле давайте будем объективными: сборная России - это не сборная Германии или Испании. Там такой запас прочности, ты можешь лишиться 5-6 ключевых игроков, но это особо не повлияет на твою конкурентоспособность.

Наша сборная пока не относится к лидерам европейского и мирового футбола, поэтому, конечно, для нас очень важно, в каком состоянии мы подходим к тому или иному матчу и в каком составе. На тот момент мы оказались не готовы. С точки зрения качества игры, конечно, это был очень плохой матч. Наверное, самый плохой за последнее время. К сожалению, так бывает, через это нужно пройти.

Что касается доверия, мы это доверие подтвердили, когда со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] продлили контракт. Я считаю неправильным принимать решение по одному матчу. Да, было шесть матчей без побед, но всё-таки по качеству игры остальные пять матчей не были игрой в Белграде. Это были всё-таки матчи, где, может быть, мы не безоговорочно доминировали, но, скажем так, не заслуживали поражения, а где-то заслуживали и победы", - сказал Дюков.

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