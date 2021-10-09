Президент РФС высказался о нехватке Дзюбы в матче Россия - Словакия

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Президент РФС высказался о нехватке Дзюбы в матче Россия - Словакия

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отсутствие форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в заявке сборной России на октябрьские игры квалификации ЧМ-2022.

В пятницу россияне дома минимально победили Словакию (1:0), а в понедельник встретятся со Словенией на выезде.

"Моё отношение к отказу Дзюбы играть за сборную? Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его. Думаю, Артём набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.

Закрыта ли для него дорога в сборную? Это решает тренер", - сказал Дюков.

Не пропустите: Президент РФС оценил игру сборной России против Словакии. | http://soccernews.ru
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