Президент РФС высказался о результатах клубов РПЛ в еврокубках
Глава РФС Александр Дюков поделился мнением о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках.
Напомним, что по итогам групповой стадии "Краснодар" прошел в 1/16 финала Лиги Европы. "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА вылетели из турнира.
"Текущий сезон не стал уникальным. Есть две причины неудачных выступлений наших клубов. Первая - пандемия коронавируса, из-за чего клубы не смогли играть в оптимальных составах.
Вторая - тот футбол, в который мы играем, устарел. Европейский футбол идет впереди. Там другая интенсивность. Играя в более спокойный футбол здесь, очень трудно переключиться на другие скорости. Мы вынуждены играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне.
У нас есть возможность вносить изменения через переформатирование чемпионата, нам необходимо увеличить игры с высокой интенсивностью. 30 туров - и все с не самой высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши были готовы стать конкурентными в Европе", - заявил Дюков.
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