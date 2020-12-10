Президент РФС высказался о результатах клубов РПЛ в еврокубках

Глава РФС Александр Дюков поделился мнением о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках.

Напомним, что по итогам групповой стадии "Краснодар" прошел в 1/16 финала Лиги Европы. "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА вылетели из турнира.

"Текущий сезон не стал уникальным. Есть две причины неудачных выступлений наших клубов. Первая - пандемия коронавируса, из-за чего клубы не смогли играть в оптимальных составах.

Вторая - тот футбол, в который мы играем, устарел. Европейский футбол идет впереди. Там другая интенсивность. Играя в более спокойный футбол здесь, очень трудно переключиться на другие скорости. Мы вынуждены играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне.

У нас есть возможность вносить изменения через переформатирование чемпионата, нам необходимо увеличить игры с высокой интенсивностью. 30 туров - и все с не самой высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши были готовы стать конкурентными в Европе", - заявил Дюков.

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